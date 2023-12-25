2 çocuk annesi Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı! Minik Kerem ilgi odağı oldu: Çok güzelsiniz!

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, eşi ve oğulları Karan ile Kerem'le verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği poz da minik Keren İlgi odağı oldu. İşte o paylaşım...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sık sık söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, eşi Burak Özçivit'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.