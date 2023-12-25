SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2 çocuk annesi Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı! Minik Kerem ilgi odağı oldu: Çok güzelsiniz!

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, eşi ve oğulları Karan ile Kerem'le verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği poz da minik Keren İlgi odağı oldu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 11:01 Güncelleme 25 Aralık 2023, 11:08
2 çocuk annesi Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı! Minik Kerem ilgi odağı oldu: Çok güzelsiniz! 1

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı! Minik Kerem ilgi odağı oldu: Çok güzelsiniz! 2

Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sık sık söz ettirdi.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı! Minik Kerem ilgi odağı oldu: Çok güzelsiniz! 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, eşi Burak Özçivit'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA