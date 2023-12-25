2 çocuk annesi Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı! Minik Kerem ilgi odağı oldu: Çok güzelsiniz!

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, eşi ve oğulları Karan ile Kerem'le verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği poz da minik Keren İlgi odağı oldu. İşte o paylaşım...