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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'ya ağzını geleni söyledi tek tek hedef aldı! +18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi Çamkıran bombaladı

Acun Ilıcalı'ya ağzını geleni söyledi tek tek hedef aldı! +18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi Çamkıran bombaladı

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde +18 cinsel içerikli paylaşımlarıyla görenlere küçük çaplı bir şok yaşatmıştı. Çamkıran uzun bir sessizliğin ardından yeniden gündemde. Bu kez Acun Ilıcalı ve Survivor'ı hedef aldı.

11.05.2023 09:42 - Son Güncelleme: 11.05.2023 09:43
Acun Ilıcalı’ya ağzını geleni söyledi tek tek hedef aldı! +18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi Çamkıran bombaladı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluklarıyla ün kazanan Turabi Çamkıran, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Acun Ilıcalı’ya ağzını geleni söyledi tek tek hedef aldı! +18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi Çamkıran bombaladı

Amerika'da yaşayan Turabi, geçtiğimiz aylarda gittiği gece kulübünde dans eden kadınların +18 videosunu paylaşınca sosyal medyadan tepki çekmişti.

Acun Ilıcalı’ya ağzını geleni söyledi tek tek hedef aldı! +18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi Çamkıran bombaladı

Diğer fotoğraflarının ve açıklamasının ardından kendimize gelememişken çıplak kadının üstüne kupa koyduğu fotoğrafı paylaşmıştı.

Tabii bu fotoğrafın açıklaması da bir o kadar konuşuldu. Açıklama ise 'Turbo Turabilzerian. "Gelecekte alacağım kupanın bana bu şekilde servis edilmesini istiyorum!" "Bana ne yapmamam gerektiğini söyleyin. Size daha fazlasıyla geri gelim." Bedelini benim ödediğim bu hayatta, zevk aldığım şeyleri yaparken sizin dediklerinizin pek de bir önemi yok benim için. #BiBitmedinizBe !"Beni eleştirecek kadar iyi ve de düzgün kişiler değilsiniz!" şeklinde olmuştu.

Acun Ilıcalı’ya ağzını geleni söyledi tek tek hedef aldı! +18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi Çamkıran bombaladı

Paylaşımlarla bir türlü hızını alamayan Survivor Turabi'den daha müstehcen paylaşımlar gecikmemişti.

Acun Ilıcalı’ya ağzını geleni söyledi tek tek hedef aldı! +18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi Çamkıran bombaladı

VERDİ VERİŞTİRDİ

Turabi bu defa Acun Ilıcalı ve Survivor'ın eski sezon yarışmacıları hakkında söyledikleri ile şoke etti.

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