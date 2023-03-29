Afra Saraçoğlu'dan Çağatay Ulusoy hakkında ilk açıklama "Kesinlikle..." Mert Yazıcıoğlu'dan sonra aşkı Çağatay Ulusoy'dan bulduğu iddia edilmişti
Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce bir dizide birlikte rol alan Saraçoğlu ile Ulusoy'un aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Afra Saraçoğlu'nun adı Mert Yazıcıoğlu ayrılığı sonrası yine rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le anılırken, olayın diğer bir tarafı olan, Çağatay Ulusoy'un 6 yıl boyunca aşk yaşadığı Duygu Sarışın da basın mensuplarının "Ayrılık" sorularına yanıt vermemişti. İddialardan günler sonra Afra Saraçoğlu'dan ilk açıklama geldi.
29.03.2023 16:36 - Son Güncelleme: 29.03.2023 16:36
4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu ile 5 senedir birlikte olduğu Duygu Sarışın'la ayrılan Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı ileri sürülmüştü.
BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER İDDİASI
Daha önce bir dizide iki sevgiliyi oynayan 32 yaşındaki Çağatay Ulusoy ile 25 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edilmişti.
Öte yandan Duygu Sarışın'ın bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürdüğü altı yıllık sevgilisi Çağatay Ulusoy ile ayrıldığı konuşuluyordu.