73 yaşındaki Kadir İnanır’ın son haline bakın! Yeşilçam yıldızı büyük ilgi gördü! Sultan lakaplı Türkan Şoray’ın biricik partneriydi...
Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la ilk kez başrolü paylaşan Kadir İnanır; Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Utanç ve daha nicesiyle hafızalara kazındı. Performansının yanı sıra karizmasıyla da Yeşilçam'a damga vuran oyuncu, önceki gün Bebek'te gittiği bir kafede görüntülendi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 73 yaşındaki İnanır, son haliyle de dikkat çekti. İşte Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'ın son hali...
29.03.2023 18:12 - Son Güncelleme: 29.03.2023 18:12
1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda finale kalan ve 1968'te düzenlenen Saklambaç gazetesinin Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci olan Kadir İnanır, Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.
İnanır, ilk başrolünü ise Kara Gözlüm filminde oynadı. Türkan Şoray ile başrolü paylaşan İnanır, kısa sürede şöhret basamaklarını hızla tırmandı.
Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Utanç ve daha nicesiyle hafızalara kazınan oyuncu, performansının yanı sıra karizmasıyla da Yeşilçam'a damga vurdu.
İnanır, Bebek'te bir kafede kameralara yansıdı. Yeşilçam yıldızına sevenleri de yoğun ilgi gösterdi. Oyuncu ise hayranlarının ilgisini ilgisiz bırakmayarak ayaküstü sohbet etti.