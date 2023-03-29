73 yaşındaki Kadir İnanır’ın son haline bakın! Yeşilçam yıldızı büyük ilgi gördü! Sultan lakaplı Türkan Şoray’ın biricik partneriydi...

1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda finale kalan ve 1968'te düzenlenen Saklambaç gazetesinin Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci olan Kadir İnanır, Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.