Afra Saraçoğlu siyah mayosuyla nefes kesti! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı Mert Yazıcıoğlu’nun biricik aşkı…

Afra Saraçoğlu siyah mayosuyla nefes kesti! Gören dönüp bir daha baktı… Aşk 101 dizisinde Sinan karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Siyah mayosuyla koltukta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Afra Saraçoğlu'nun takipçileri, "Bu ne güzellik", "Dünya güzeli", "Yandı buralar Afra" yorumlarını yaparak oyuncuya iltifat yağdırdı. İşte Afra Saraçoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

28.06.2021 21:47 - Son Güncelleme: 28.06.2021 22:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





