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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı… Başrolünü Gökhan Alkan ve Merve Çağıran ile paylaştığı atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen dizide canlandırdığı Ayşe karakterinin çok sevilmesi üzerine gündeme gelen ünlü oyuncunun, özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Yağmur Tanrısevsin'in kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi…

28.06.2021 22:54 - Son Güncelleme: 28.06.2021 22:58
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

Başrolünü Gökhan Alkan ve Merve Çağıran ile paylaştığı atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

Zengin oyuncu kadrosu ve başarılı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımda canlandırdığı Ayşe karakterinin çok sevilmesi üzerine gündeme gelen ünlü oyuncunun, özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

Yağmur Tanrısevsin'in bir dönem ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

İşte başta Yağmur Tanrısevsin olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ