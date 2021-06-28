Kalp Yarası’nın Azade Sancakzade’si Şenay Gürler bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Şenay Gürler’in memleketi…

Kalp Yarası'nın Azade Sancakzade'si Şenay Gürler bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken dizide Azade Sancakzade karakterine can veren Şenay Gürler'in özel hayatı ise merak konusu oldu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren yapımda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel ile kamera karşısına geçen Şenay Gürler'in özellikle memleketi merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları, "Şenay Gürler aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Şenay Gürler'in memleketi…

28.06.2021 21:16 - Son Güncelleme: 28.06.2021 21:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





