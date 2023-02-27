Afra Saraçoğlu para basıyor kaşeyi katladı da katladı! Afra el yakıyor! Yalı Çapkını, Mert Ramazan Demir, aşk dedikoduları derken...
Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişi. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşamaya başladığı gelen iddialar arasındaydı. Tüm bunlar yaşanırken Afra Saraçoğlu bir anda son dönemin yıldızlarından biri haline geldi. Kaşesini katladıkça katlayan Afra Saraçoğlu şimdilerde el yakıyor.
27.02.2023 08:58 - Son Güncelleme: 27.02.2023 08:58
Deprem nedeniyle herkes gibi çok üzgün olan oyuncu Afra Saraçoğlu, bu süreçte dizi dışındaki tüm işlerini durdurdu.
Hali hazırda iki markanın reklam yüzü olan Afra Saraçoğlu, 2023 için bir markayla daha anlaşma yapacak.