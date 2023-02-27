Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Destan'ın Alpagu Han'ıydı görenler şaşkına döndü: "Muhteşemsiniz"

Geleneksel ailesi, bir Cadde Kızı olan Alanur'la evliliğine karşı çıkmış, Ziya'yı aynı mahalleden varsıl bir seçenek olan Seher ile dünya evine sokmuşlar. Aslında altta, derinde yumuşak kalpli, meraklı, coşkulu, kapsayıcı bir küçük çocuk yatıyor. Yeni gelinleri Aslı, işte tam olarak bu çocuğa dokunur. Adeta Alanur'un yeniden vücut bulmuş hali gibi, bir vakitlerin olasılıklarını hatırlatır, Ziya'nın o yumuşak karnına denk gelir. Alanur'u yıllar sonra ilk gördüğü anda sanki lisedeki gibi kalbi yerinden çıkmak üzere olan Ziya, hayatın ik