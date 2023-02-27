Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Destan'ın Alpagu Han'ıydı görenler şaşkına döndü: "Muhteşemsiniz"
Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Destan'ın Alpagu Han'ıydı, ikiliyi görenler şaşkına döndü, "Muhteşemsiniz" , "Aa siz sevgili misiniz" yorumları yapıldı. Bugün yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Veda Mektubu'nun Ziya Karlı'sı olarak ekranlara geri dönen Destan dizisinin Alpagu Han'ı Selim Bayraktar'ın sevgilisi de çok ünlü bir isim...
"MUHTEŞEMSİNİZ"
Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Destan'ın Alpagu Han'ıydı, aşıkları görenler şaşkına döndü.
Veda Mektubu 27 Şubat Pazartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizide, usta oyuncu Selim Bayraktar Ziya karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Geleneksel ailesi, bir Cadde Kızı olan Alanur'la evliliğine karşı çıkmış, Ziya'yı aynı mahalleden varsıl bir seçenek olan Seher ile dünya evine sokmuşlar. Aslında altta, derinde yumuşak kalpli, meraklı, coşkulu, kapsayıcı bir küçük çocuk yatıyor. Yeni gelinleri Aslı, işte tam olarak bu çocuğa dokunur. Adeta Alanur'un yeniden vücut bulmuş hali gibi, bir vakitlerin olasılıklarını hatırlatır, Ziya'nın o yumuşak karnına denk gelir. Alanur'u yıllar sonra ilk gördüğü anda sanki lisedeki gibi kalbi yerinden çıkmak üzere olan Ziya, hayatın ik
Muhteşem Yüzyıl, Destan gibi dönem dizilerinde yer alan usta oyuncu Selim Bayraktar'ın özel hayatı merak konusu oldu.