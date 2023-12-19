2’nci kez anne oldu! İpek Açar- Alper Kömürcü çiftinin en mutlu günü: Oğulları Ömer Alp'e kavuştular...

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, ikinci kez anne oldu. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen Açar, 14 Aralık Perşembe günü Ömer Alp adını verdiği oğlunu kucağına aldı. İşte detaylar...
Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu. Sağlık sorunlarından dolayı yeniden çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Açar, verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" dedi.
Ancak 3 yıl önce eşi Alper Kömürcü ile çocuk sahibi olmak için başvuru yapan 45 yaşındaki sanatçı İpek Açar'dan geçen aylarda müjdeli haber geldi. Açar'ın hamile olduğu öğrenildi.
İKİNCİ KEZ ANNE OLDU
Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşayan Açar, 14 Aralık Perşembe günü ikinci kez anne oldu.