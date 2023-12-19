2’nci kez anne oldu! İpek Açar- Alper Kömürcü çiftinin en mutlu günü: Oğulları Ömer Alp'e kavuştular...

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Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu. Sağlık sorunlarından dolayı yeniden çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Açar, verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" dedi.