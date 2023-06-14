Sibel Can'la karşılıklı göbek atmıştı o artık 23 yaşında gören tanıyamıyor! "Aynı kişi mi gerçekten?" Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna...
Sibel Can'la karşılıklı göbek atmıştı o artık 23 yaşında ve gören tanıyamıyor. Berna Karagöz'ün son haline "Aynı kişi mi gerçekten?" , "Ne ara bu kadar büyüdün?" yorumları yağdı. Bir Şarkısın Sen yarışmasında Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in 'Fındık Kurdu'ydu... Berna Karagözoğlu'nun şimdiki gören tanıyamıyor. Sibel Can ile Padişah şarkısını seslendiren ve ünlü şarkıcıyla sahnede adeta şov yapan minik Berna artık bambaşka biri. Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, Berna Karagözoğlu'nun Instagram pozlarını görenler şaşkınlıını gizleyemiyor.
14.06.2023 09:36 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:41
"AYNI KİŞİ Mİ GERÇEKTEN?"
Sibel Can'la karşılıklı göbek atmıştı o artık 23 yaşında gören tanıyamıyor! Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna son haliyle sosyal medya gündeminde.
"KOCA KIZ OLMUŞSUN"
Bir Şarkısın Sen'de Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in 'Fındık Kurdu'ydu... O şimdi 23 yaşında görenler tanıyamıyor.
Atv'de yayınlanan, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un yaptığı "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma 2009 yılında yayımlanmıştı.