Afra Saraçoğlu - Mert Ramazan Demir aşkında Mert Yazıcıoğlu - Dilan Çiçek Deniz detayı! "Çifte kumrular" Kim ihanet etti? Gerçekler ayyuka çıktı
Afra Saraçoğlu - Mert Ramazan Demir aşkında Mert Yazıcıoğlu - Dilan Çiçek Deniz detayı! Kim ihanet etti? Gerçekler ayyuka çıktı. 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde ayrılan ve adı ihanet iddialarına karışan Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile çıktığı Göcek tatilinde yakayı ele verdi. 'Arkadaşız' diyen ikilinin aşkı resmen belgelendi, o görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan gelişmenin ardından herkesin aklında aynı soru yer aldı; "Mert Yazıcıoğlu ihanete mi uğradı ihanet mi etti?" İşte bir garip aşk zincirinde bilinmeyen detaylar...
26.06.2023 10:22 - Son Güncelleme: 26.06.2023 10:41
İHANET Mİ ETTİ İHANETE Mİ UĞRADI?
Afra Saraçoğlu - Mert Ramazan Demir aşkında Mert Yazıcıoğlu - Dilan Çiçek Deniz detayı! Gerçekler ayyuka çıktı, o detaylar olay...
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir öpüşürken yakalandı işte o görüntüler! Tekne tatili ifşa oldu ihanet iddiası ayyuka çıktı. Gözler Mert Yazıcıoğlu'na çevrildi.
2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü.
Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimiyetinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu.