Kansere yakalanan Tanyeli ilk kez konuştu "Bu hastalık bana hediye Allah ne derse o olur" Ağabeyi de kanserle mücadele ediyordu
İbo Show'un efsane oryantallerinden Tanyeli bir süredir ortalarda görünmüyordu. Eşi İlker Sünnili ile Avustralya'nın Sidney kentine yerleşen Tanyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kansere yakalandığını duyurmuştu. Acı haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hastalık haberinin ardından açıklamalarda bulunan Tanyeli "Bu hastalık bana hediye" dedi. İşte detaylar...
Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Tanyeli, bir döneme danslarıyla damga vurmuştu. Ünlü isim son zamanlarda ise verdiği kilolarla çok konuşulmuştu.
Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, ameliyatın ardından 99'dan 60'a düşmüştü.
Son haliyle beğeni toplayan Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ise kötü bir haberle gündeme gelmişti. 52 yaşındaki ünlü ismin pankreas kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Tanyeli "Ben çok savaşçı bir insanım, hayatım mücadeleyle geçti ama kaderle savaşamazsın" diyerek, Allah'tan gelen her şeye razı olduğunu söyledi. İşte Tanyeli'nin o açıklamaları;
Dürüst olmak gerekirse, sonuna kadar tevekkül ediyorum. Ben çok savaşçı bir insanım, hayatım hep mücadeleyle geçti. Ama Allah'ın yazdığı kaderle savaşamazsın. Ondan gelen her şeye razıyım. Tabii ki çok üzülüyorum bunu yaşadığım için ama kaderciyim. Ben son yıllarda çok yıprandım, üzdüm kendimi. Gurbetteydim, vatan hasreti çok çektim. Gurbetteki dostlarım ailem gibidir ama kimse memleket hasretini gideremez. Küçük oğlum ergenlik çağında olduğu için onu yalnız bırakmamak adına uzun süre vatanıma gelemedim. Çok hasret biriktirdim içimde. Kendime çok yükler yükledim. Çok duygusalım, bu da beni yoruyor... Hastalığımı bir hediye gibi düşünüyorum.