Kansere yakalanan Tanyeli ilk kez konuştu "Bu hastalık bana hediye Allah ne derse o olur" Ağabeyi de kanserle mücadele ediyordu

Dürüst olmak gerekirse, sonuna kadar tevekkül ediyorum. Ben çok savaşçı bir insanım, hayatım hep mücadeleyle geçti. Ama Allah'ın yazdığı kaderle savaşamazsın. Ondan gelen her şeye razıyım. Tabii ki çok üzülüyorum bunu yaşadığım için ama kaderciyim. Ben son yıllarda çok yıprandım, üzdüm kendimi. Gurbetteydim, vatan hasreti çok çektim. Gurbetteki dostlarım ailem gibidir ama kimse memleket hasretini gideremez. Küçük oğlum ergenlik çağında olduğu için onu yalnız bırakmamak adına uzun süre vatanıma gelemedim. Çok hasret biriktirdim içimde. Kendime çok yükler yükledim. Çok duygusalım, bu da beni yoruyor... Hastalığımı bir hediye gibi düşünüyorum.