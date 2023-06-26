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Kansere yakalanan Tanyeli ilk kez konuştu "Bu hastalık bana hediye Allah ne derse o olur" Ağabeyi de kanserle mücadele ediyordu

İbo Show'un efsane oryantallerinden Tanyeli bir süredir ortalarda görünmüyordu. Eşi İlker Sünnili ile Avustralya'nın Sidney kentine yerleşen Tanyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kansere yakalandığını duyurmuştu. Acı haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hastalık haberinin ardından açıklamalarda bulunan Tanyeli "Bu hastalık bana hediye" dedi. İşte detaylar...

26.06.2023 09:56 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:56
Kansere yakalanan Tanyeli ilk kez konuştu Bu hastalık bana hediye Allah ne derse o olur Ağabeyi de kanserle mücadele ediyordu

Ünlü oryantal önceki gün sosyal medyada yaptığı açıklamada kansere yakalandığını duyurmuştu.

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Kansere yakalanan Tanyeli ilk kez konuştu Bu hastalık bana hediye Allah ne derse o olur Ağabeyi de kanserle mücadele ediyordu

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Tanyeli, bir döneme danslarıyla damga vurmuştu. Ünlü isim son zamanlarda ise verdiği kilolarla çok konuşulmuştu.

Kansere yakalanan Tanyeli ilk kez konuştu Bu hastalık bana hediye Allah ne derse o olur Ağabeyi de kanserle mücadele ediyordu

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, ameliyatın ardından 99'dan 60'a düşmüştü.

Kansere yakalanan Tanyeli ilk kez konuştu Bu hastalık bana hediye Allah ne derse o olur Ağabeyi de kanserle mücadele ediyordu

Son haliyle beğeni toplayan Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ise kötü bir haberle gündeme gelmişti. 52 yaşındaki ünlü ismin pankreas kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Tanyeli "Ben çok savaşçı bir insanım, hayatım mücadeleyle geçti ama kaderle savaşamazsın" diyerek, Allah'tan gelen her şeye razı olduğunu söyledi. İşte Tanyeli'nin o açıklamaları;

Kansere yakalanan Tanyeli ilk kez konuştu Bu hastalık bana hediye Allah ne derse o olur Ağabeyi de kanserle mücadele ediyordu

Dürüst olmak gerekirse, sonuna kadar tevekkül ediyorum. Ben çok savaşçı bir insanım, hayatım hep mücadeleyle geçti. Ama Allah'ın yazdığı kaderle savaşamazsın. Ondan gelen her şeye razıyım. Tabii ki çok üzülüyorum bunu yaşadığım için ama kaderciyim. Ben son yıllarda çok yıprandım, üzdüm kendimi. Gurbetteydim, vatan hasreti çok çektim. Gurbetteki dostlarım ailem gibidir ama kimse memleket hasretini gideremez. Küçük oğlum ergenlik çağında olduğu için onu yalnız bırakmamak adına uzun süre vatanıma gelemedim. Çok hasret biriktirdim içimde. Kendime çok yükler yükledim. Çok duygusalım, bu da beni yoruyor... Hastalığımı bir hediye gibi düşünüyorum.

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