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Haberler Magazin 59 yaşındaki Hülya Avşar günlük rutinini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ayvalık’taki zevkle döşenmiş lüks evine bakın...

59 yaşındaki Hülya Avşar günlük rutinini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ayvalık’taki zevkle döşenmiş lüks evine bakın...

Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar, 1998'de kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Düzenli olarak spor yapan ünlü isim, günlük rutinini takipçileriyle paylaştı. Avşar'ın Ayvalık'taki zevkle döşenmiş lüks evi ise hayran bıraktı. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
26.06.2023 10:43 - Son Güncelleme: 26.06.2023 10:58
59 yaşındaki Hülya Avşar günlük rutinini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ayvalık’taki zevkle döşenmiş lüks evine bakın...

Attığı her adımla yıllarca adından söz ettiren Hülya Avşar'ın 1983 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kainat Güzellik Yarışması'na katıldı ve hayatı tümden değişti.

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59 yaşındaki Hülya Avşar günlük rutinini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ayvalık’taki zevkle döşenmiş lüks evine bakın...

1983 yılı, yarışmada birinci seçilen fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar'ın dönüm noktası oldu.

59 yaşındaki Hülya Avşar günlük rutinini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ayvalık’taki zevkle döşenmiş lüks evine bakın...

Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başlayan Avşar kızı, müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti.

59 yaşındaki Hülya Avşar günlük rutinini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ayvalık’taki zevkle döşenmiş lüks evine bakın...

1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu. Bu Gece Uzun Olacak adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst eden Avşar, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

59 yaşındaki Hülya Avşar günlük rutinini paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ayvalık’taki zevkle döşenmiş lüks evine bakın...

Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun babası Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Avşar, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

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