Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrılığında olay açıklama! Nedeni ihanet mi? Bir tarafta Hafsanur Sancaktutan diğer tarafta Mert Ramazan Demir...
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrılığında olay açıklama! Nedeni ihanet mi? Bir tarafta Hafsanur Sancaktutan diğer tarafta Mert Ramazan Demir... 2018 yılından bu yana meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı dizideki arkadaşı Mert Ramazan Demir ile günlük hayatındaki samimi halleri magazin gündeminde 'ihanet mi var?' sorusunu da beraberinde getirmişti. Hatta bu yakınlık Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı da rahatsız etmiş ve iddiaya göre taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı. Ardından Mert Yazıcıoğlu'nun da rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası herkesi şaşkına çevirdi. Konuyla ilgili Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ve Hafsanur Sancaktutan'dan peş peşe açıklamalar geldi.
AYRILIĞIN NEDENİ İHANET Mİ?
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrılığında olay açıklama! Bir tarafta Hafsanur Sancaktutan diğer tarafta Mert Ramazan Demir...
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılarak rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
FOTOĞRAFLARI SİLMEYE BAŞLADI
Yalı Çapkını dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile bir süredir samimi görüntüler sergileyen Afra Saraçoğlu, hayranlarının eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti.