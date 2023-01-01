Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrılığında olay açıklama! Nedeni ihanet mi? Bir tarafta Hafsanur Sancaktutan diğer tarafta Mert Ramazan Demir...

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılarak rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.