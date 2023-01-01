Kenan İmirzalıoğlu'na oynadı sosyal medya yıkıldı! Sinem Kobal evinden paylaştı yeni yıl pozları bomba: "Aşk yuvanız burası mı?"
Kenan İmirzalıoğlu'na oynadı sosyal medya yıkıldı! Sinem Kobal evinden paylaştı yeni yıl pozları bomba. Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak yılbaşı paylaşımlarıyla gündeme gelen Sinem Kobal'ın Instagram pozları sosyal medyada kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Sinem Kobal'ın evinden yaptığı paylaşım...
01.01.2023 09:07 - Son Güncelleme: 01.01.2023 09:19
"AŞK YUVANIZ BURASI MI?"
Kenan İmirzalıoğlu'na oynadı sosyal medya yıkıldı! Sinem Kobal evinden paylaştı yeni yıl pozları bomba.
2016 yılında evlenen ve iki evladı olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden...
Geçtiğimiz günlerde kızı Lalin ile mutfak hallerini paylaşan Sinem Kobal Instagram'dan yeni yıl paylaşımları yaptı.
Sinem Kobal'ın eğlendiği anları görenler, "Aşk yuvanız burası mı?" , "Çok güzelsin" , "Çocuklar nerede?" , "Kenan abiye mi dans ediyorsun?" yorumları yaptı.