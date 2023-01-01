Seda Sayan'ın keşfedilme hikayesi bomba! Kibariye gerçeği yıllar sonra açıkladı: "Sen buraya yakışmıyorsun..."
Seda Sayan'ın keşfedilme hikayesi bomba! Kibariye gerçeği yıllar sonra açıkladı. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye'nin hayatı ilk olarak Akhisar'daki bir gazinoda sahne almasıyla değişmeye başladı.1974'te İzmir'de bir pavyonda sahne alan şarkıcı, henüz çocuk yaşlarında sahne tozunu yuttu. 1960 doğumlu Kibariye zor günler yaşadığı dönemde Seda Sayan'ı keşfetti ve bir yıldızın doğmasına öncü oldu. İşte 60 yaşındaki Seda Sayan'ın keşfedilme hikayesi...
"SEN BURAYA YAKIŞMIYORSUN..."
Seda Sayan'ın keşfedilme hikayesi bomba! Kibariye gerçeği yıllar sonra açıkladı o kareyi görenler şaştı kaldı.
"2022'DE AŞKI BULDUM"
Şimdilerde mutlu evlilikleri devam eden çiftten Seda Sayan, 60'ıncı yaş gününü Kıbrıs'ta kutladı. Acapulco Hotel'de sahne alan Sayan, eşi Çağlar Ökten'in hazırladığı sürpriz kutlama ile yeni yaşına sahnede girdi. İddialı elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Sayan, "2022 nasıl geçti sizin için?" sorusuna; "2022'de aşkı buldum, evlendim. Daha ne dilerim ki Allah'tan. Umarım 2023 daha güzel geçer herkes için" cevabını verdi.
O SeS Türkiye Yılbaşı Özel programında da jüri koltuğunda oturan Seda Sayan'ın keşfedilme hikayesi merak konusu oldu. Kibariye'nin geçtiğimiz aylarda yaptığı o açıklama yeniden gündem oldu.
"BEN KEŞFETTİM"
Kibariye, "Şu Seda'yı ne zaman görsem içimin yağları eriyor. Biz aynı evde 40 sene yaşadık. Bir butiğe gittim, kendime kazak almak istedim. Seda'yı bir gördüm, maşallah çok güzel kadın. 'Sen buraya yakışmıyorsun. Sesin var mı senin?' dedim. Azıcık şarkı okudu. Bana da alt kadro lazımdı. Seda'yı ben o zaman keşfettim. 40 sene aynı evde yaşadık ama nasıl yaşadık; çilelerle. 40 senenin 20 senesi çileliydi. Ne yaptım en ettim Gayrettepe'de aldırttım Seda'yı. O da garipti anneleri için çıktı bu işe. Annelerine kardeşlerine bakmak için, hala da bakıyor. Çok süper bir kadın o, çok seviyorum ben onu. Kalbi güzel onun, öyle olmasa da durmazdım." dedi.