Seda Sayan'ın keşfedilme hikayesi bomba! Kibariye gerçeği yıllar sonra açıkladı: "Sen buraya yakışmıyorsun..."

"BEN KEŞFETTİM"

Kibariye, "Şu Seda'yı ne zaman görsem içimin yağları eriyor. Biz aynı evde 40 sene yaşadık. Bir butiğe gittim, kendime kazak almak istedim. Seda'yı bir gördüm, maşallah çok güzel kadın. 'Sen buraya yakışmıyorsun. Sesin var mı senin?' dedim. Azıcık şarkı okudu. Bana da alt kadro lazımdı. Seda'yı ben o zaman keşfettim. 40 sene aynı evde yaşadık ama nasıl yaşadık; çilelerle. 40 senenin 20 senesi çileliydi. Ne yaptım en ettim Gayrettepe'de aldırttım Seda'yı. O da garipti anneleri için çıktı bu işe. Annelerine kardeşlerine bakmak için, hala da bakıyor. Çok süper bir kadın o, çok seviyorum ben onu. Kalbi güzel onun, öyle olmasa da durmazdım." dedi.