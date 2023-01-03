Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu aşkı bitmişti "En sonunda Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamazsa bir şey bilmiyorum" Yine Seren Serengil...
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu, partneri Mert Ramazan Demir ile samimi halleri dikkatlerden kaçmıyor hatta aşk yaşadıkları bile iddia ediliyordu. Son olarak bomba patladı ve Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldıklarını duyurdu. Çiftin attığı her adım olay yaratırken Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil'in yaptığı bir yorum çiftin hayranlarını epey mutlu etti. İşte detaylar...
03.01.2023 12:35 - Son Güncelleme: 03.01.2023 12:55
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.
Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılarak rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti.