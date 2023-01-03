İbrahim Tatlıses Dua Lipa'nın photoshoplu pozuna yazdığı yorumla ti'ye alınmıştı! İmparator'dan olay kareyle ilgili açıklama: "Niyetim kötü değildi"
İbrahim Tatlıses, Dua Lipa'nın photoshoplu pozunu gerçek sanmıştı... İmparator'dan olay kareyle ilgili açıklama geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen İbrahim Tatlıses - Dua Lipa olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dua Lipa'nın photoshoplu pozunu gören ve, "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" diyen Tatlıses, sosyal medyada ti'ye alınmıştı. Konuyla ilgili açıklama yağan İbrahim Tatlıses bakın ne dedi.
03.01.2023 13:01 - Son Güncelleme: 03.01.2023 13:42
"NİYETİM KÖTÜ DEĞİLDİ"
İbrahim Tatlıses Dua Lipa'nın photoshoplu pozuna yazdığı yorumla ti'ye alınmıştı! İmparator'dan olay kareyle ilgili açıklama geldi.
Bir sosyal medya kullanıcısı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın sırtına İbrahim Tatlıses'in fotoğrafını koyup, dövme gibi gösterdi.
"CESUR VE GÜZEL KIZIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"
İbrahim Tatlıses, paylaşımına, "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" ifadelerini not düştü.