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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses Dua Lipa'nın photoshoplu pozuna yazdığı yorumla ti'ye alınmıştı! İmparator'dan olay kareyle ilgili açıklama: "Niyetim kötü değildi"

İbrahim Tatlıses Dua Lipa'nın photoshoplu pozuna yazdığı yorumla ti'ye alınmıştı! İmparator'dan olay kareyle ilgili açıklama: "Niyetim kötü değildi"

İbrahim Tatlıses, Dua Lipa'nın photoshoplu pozunu gerçek sanmıştı... İmparator'dan olay kareyle ilgili açıklama geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen İbrahim Tatlıses - Dua Lipa olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dua Lipa'nın photoshoplu pozunu gören ve, "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" diyen Tatlıses, sosyal medyada ti'ye alınmıştı. Konuyla ilgili açıklama yağan İbrahim Tatlıses bakın ne dedi.

03.01.2023 13:01 - Son Güncelleme: 03.01.2023 13:42
İbrahim Tatlıses Dua Lipa’nın photoshoplu pozuna yazdığı yorumla ti’ye alınmıştı! İmparator’dan olay kareyle ilgili açıklama: Niyetim kötü değildi

"NİYETİM KÖTÜ DEĞİLDİ"

İbrahim Tatlıses Dua Lipa'nın photoshoplu pozuna yazdığı yorumla ti'ye alınmıştı! İmparator'dan olay kareyle ilgili açıklama geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses Dua Lipa’nın photoshoplu pozuna yazdığı yorumla ti’ye alınmıştı! İmparator’dan olay kareyle ilgili açıklama: Niyetim kötü değildi

Bir sosyal medya kullanıcısı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın sırtına İbrahim Tatlıses'in fotoğrafını koyup, dövme gibi gösterdi.

İbrahim Tatlıses Dua Lipa’nın photoshoplu pozuna yazdığı yorumla ti’ye alınmıştı! İmparator’dan olay kareyle ilgili açıklama: Niyetim kötü değildi

Aynı zamanda 'İmparator' lakaplı sanatçı Tatlıses'in en çok kullandığı kelime olan 'Allah cezanı verecek' sözünü de photoshopla 27 yaşındaki Lipa'nın koluna ekledi.

İbrahim Tatlıses Dua Lipa’nın photoshoplu pozuna yazdığı yorumla ti’ye alınmıştı! İmparator’dan olay kareyle ilgili açıklama: Niyetim kötü değildi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bunu gören Tatlıses, photoshop uygulanarak yapılan dövmeyi gerçek sandı ve 3 Grammy Ödülü sahibi olan Lipa'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

İbrahim Tatlıses Dua Lipa’nın photoshoplu pozuna yazdığı yorumla ti’ye alınmıştı! İmparator’dan olay kareyle ilgili açıklama: Niyetim kötü değildi

"CESUR VE GÜZEL KIZIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

İbrahim Tatlıses, paylaşımına, "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" ifadelerini not düştü.

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