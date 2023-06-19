Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil kaçamağı! O görüntü ifşa oldu yakayı fena ele verdiler! Fark ettirmemeye çalıştılar ama nafile
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil kaçamağı! O görüntü ifşa oldu, yakayı fena ele verdiler! Fark ettirmemeye çalıştılar ama nafile... Aylardır aşk iddiasıyla gündeme gelen ve sevgilisinden ayrılan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile çıktığı Ege tatilinde hayranlarına yakalandı. Kimliğini belli etmemeye çalışan ünlü ikiliden yeni görüntüler gelecek mi merak ediliyor...
19.06.2023 09:06 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:14
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil kaçamağı! O görüntü ifşa oldu yakayı fena ele verdiler! Fark ettirmemeye çalıştılar ama nafile...
Ama tüm bunların ardından ikilinin Yalı Çapkını sezon finali etkinliğindeki soğuk halleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.