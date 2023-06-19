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Haberler Magazin Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil kaçamağı! O görüntü ifşa oldu yakayı fena ele verdiler! Fark ettirmemeye çalıştılar ama nafile

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil kaçamağı! O görüntü ifşa oldu yakayı fena ele verdiler! Fark ettirmemeye çalıştılar ama nafile

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil kaçamağı! O görüntü ifşa oldu, yakayı fena ele verdiler! Fark ettirmemeye çalıştılar ama nafile... Aylardır aşk iddiasıyla gündeme gelen ve sevgilisinden ayrılan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile çıktığı Ege tatilinde hayranlarına yakalandı. Kimliğini belli etmemeye çalışan ünlü ikiliden yeni görüntüler gelecek mi merak ediliyor...

19.06.2023 09:06 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:14
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in tatil kaçamağı! O görüntü ifşa oldu yakayı fena ele verdiler! Fark ettirmemeye çalıştılar ama nafile

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil kaçamağı! O görüntü ifşa oldu yakayı fena ele verdiler! Fark ettirmemeye çalıştılar ama nafile...

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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in tatil kaçamağı! O görüntü ifşa oldu yakayı fena ele verdiler! Fark ettirmemeye çalıştılar ama nafile

Son bir yılın en çok konuşulan ikililerinden olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in tatil kaçamağı! O görüntü ifşa oldu yakayı fena ele verdiler! Fark ettirmemeye çalıştılar ama nafile

Mert Ramazan Demir ile Saraçoğlu'nun, Urla tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in tatil kaçamağı! O görüntü ifşa oldu yakayı fena ele verdiler! Fark ettirmemeye çalıştılar ama nafile

Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Beril Pozam'ın paylaşımında ise el eleydi.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in tatil kaçamağı! O görüntü ifşa oldu yakayı fena ele verdiler! Fark ettirmemeye çalıştılar ama nafile

Ama tüm bunların ardından ikilinin Yalı Çapkını sezon finali etkinliğindeki soğuk halleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

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