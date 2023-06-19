46’lık Burcu Esmersoy teknede kendinden geçti! Nazım Akmandil’in müstakbel eşine bakın! En cesur haliyle sosyal medyayı salladı
Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmak için gün sayan Burcu Esmersoy, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Tekne tatiline çıkan ünlü sunucu, bikinili pozlarını Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Esmersoy, son olarak bikinisinin üzerine giydiği beyaz sweatshirtü ile dans ettiği anları yayınladı. Adeta kendinden geçen Esmersoy'u görenler "Kim der 46 yaşında" ifadelerini kullandı. İşte Burcu Esmersoy'un o paylaşımı...
19.06.2023 08:53 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:06
Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettirdi.
Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmak için gün sayan Burcu Esmersoy, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.