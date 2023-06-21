Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir teknede dudak dudağa yakalandı! Yılın aşkından ilk görüntü ortalık yıkıldı! Yalı Çapkını aşıkları...

Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Beril Pozam'ın paylaşımında ise el eleydi. Ama tüm bunların ardından ikilinin Yalı Çapkını sezon finali etkinliğindeki soğuk halleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.