Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir teknede dudak dudağa yakalandı! Yılın aşkından ilk görüntü ortalık yıkıldı! Yalı Çapkını aşıkları...
Aylardır aşk iddiasıyla gündeme gelen Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki, sosyal medyada yer yerinden oynadı. Dizileri başladığı günden bu yana birbiriyle çok yakıştırılan, Afra Saraçoğlu'nun, Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmasından sonra devamlı aşk dedikoduların adları karışan Mert Ramazan Demir ve Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde Dalaman Havalimanı'nda görüntülenmişti. Attıkları her adım olay olan ikili bu kez teknede dudak dudağa görüntülendi. İşte haberin detayları...
21.06.2023 12:08 - Son Güncelleme: 21.06.2023 12:08
Yılın aşıkları durdu durdu bombayı patlattı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in dudak dudağa görüntülendiği iddia edildi. İşte haberin detayları.
Son bir yılın en çok konuşulan ikililerinden olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor. Mert Ramazan Demir ile Saraçoğlu'nun, Urla tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Beril Pozam'ın paylaşımında ise el eleydi. Ama tüm bunların ardından ikilinin Yalı Çapkını sezon finali etkinliğindeki soğuk halleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.