3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı’nın gözünden sakındığı güzeller güzeli kızına bakın! Annesinin kopyası! Hakan Ural’ın partneri...
Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanınan Nur Tuğba Namlı, kariyerine sunucu olarak devam etti ve son olarak Hakan Ural'la kamera karşısına geçti. 2015 yılında Mustafa Namlı ile evlenen üç çocuk annesi Namlı, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son olarak Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kızı Eliz'in bir karesini yayınlayan Namlı'nın paylaşımı büyük ilgi gördü. Eliz'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Nur Tuğba Namlı'nın minik kızı...
21.06.2023 11:47 - Son Güncelleme: 21.06.2023 11:47
Nur Tuğba Namlı, yarışmacı olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun'da adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmadan sonra sunuculuk eğitimi alan Namlı, çeşitli televizyon programlarında görev yaptı.
Şimdilerde Hakan Ural ile kamera karşısına geçen Namlı, iş hayatı kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.
7 yıl önce Mustafa Namlı ile dünyaevine giren ve üç çocuk sahibi olan Namlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.