48’lik Pınar Altuğ “2,5 sene önce başlayan serüven” deyip öyle pozlar yayınladı ki! Yağmur Atacan’ın biricik eşi esnek vücuduyla...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerini yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Son olarak eşi Yağmur Atacan ile boşanacakları yönündeki haberlerle gündem olan ve iddiaları yalanlayan Altuğ, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi. 48 yaşındaki oyuncu, Dünya Yoga Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu ve yayınladığı pozlarla ağızları açık bıraktı. Vücudunun esnekliğini gözler önüne seren Altuğ, "2,5 sene önce başlayan bu serüven bir ömür boyu sürsün" ifadelerini kullandı. İşte Altuğ'un o paylaşımı...
21.06.2023 13:52 - Son Güncelleme: 21.06.2023 13:52
1994 yılında Miss Turkey seçilen ve kariyerine oyunculukla sunuculuğu da ekleyen Pınar Altuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, eşi Yağmur Atacan ile boşanacakları yönündeki haberlerle gündem oldu.
Sosyal medya hesabında yaptığı esprili paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Atacan, eşi Pınar Altuğ ile verdiği aşk dolu bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.