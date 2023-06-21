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Haberler Magazin 48’lik Pınar Altuğ “2,5 sene önce başlayan serüven” deyip öyle pozlar yayınladı ki! Yağmur Atacan’ın biricik eşi esnek vücuduyla...

48’lik Pınar Altuğ “2,5 sene önce başlayan serüven” deyip öyle pozlar yayınladı ki! Yağmur Atacan’ın biricik eşi esnek vücuduyla...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerini yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Son olarak eşi Yağmur Atacan ile boşanacakları yönündeki haberlerle gündem olan ve iddiaları yalanlayan Altuğ, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi. 48 yaşındaki oyuncu, Dünya Yoga Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu ve yayınladığı pozlarla ağızları açık bıraktı. Vücudunun esnekliğini gözler önüne seren Altuğ, "2,5 sene önce başlayan bu serüven bir ömür boyu sürsün" ifadelerini kullandı. İşte Altuğ'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
21.06.2023 13:52 - Son Güncelleme: 21.06.2023 13:52
48’lik Pınar Altuğ “2,5 sene önce başlayan serüven” deyip öyle pozlar yayınladı ki! Yağmur Atacan’ın biricik eşi esnek vücuduyla...

1994 yılında Miss Turkey seçilen ve kariyerine oyunculukla sunuculuğu da ekleyen Pınar Altuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.

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48’lik Pınar Altuğ “2,5 sene önce başlayan serüven” deyip öyle pozlar yayınladı ki! Yağmur Atacan’ın biricik eşi esnek vücuduyla...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, eşi Yağmur Atacan ile boşanacakları yönündeki haberlerle gündem oldu.

48’lik Pınar Altuğ “2,5 sene önce başlayan serüven” deyip öyle pozlar yayınladı ki! Yağmur Atacan’ın biricik eşi esnek vücuduyla...

Geçen günlerde bir etkinlikte kameralara yansıyan oyuncu, muhabirlerin iddialarla ilgili sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Muhabirlere kinayeli bir yanıt veren Altuğ, "Evet, biz boşandık, ondan dolayı Yağmur burada yok!" dedi.

48’lik Pınar Altuğ “2,5 sene önce başlayan serüven” deyip öyle pozlar yayınladı ki! Yağmur Atacan’ın biricik eşi esnek vücuduyla...

Altuğ daha sonra "Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim" ifadelerini kullanarak basın mensuplarının yanından uzaklaştı. Tüm bunların ardından Yağmur Atacan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

48’lik Pınar Altuğ “2,5 sene önce başlayan serüven” deyip öyle pozlar yayınladı ki! Yağmur Atacan’ın biricik eşi esnek vücuduyla...

Sosyal medya hesabında yaptığı esprili paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Atacan, eşi Pınar Altuğ ile verdiği aşk dolu bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

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