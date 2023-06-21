48’lik Pınar Altuğ “2,5 sene önce başlayan serüven” deyip öyle pozlar yayınladı ki! Yağmur Atacan’ın biricik eşi esnek vücuduyla...

Geçen günlerde bir etkinlikte kameralara yansıyan oyuncu, muhabirlerin iddialarla ilgili sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Muhabirlere kinayeli bir yanıt veren Altuğ, "Evet, biz boşandık, ondan dolayı Yağmur burada yok!" dedi.