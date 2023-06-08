"Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sözlendi evleniyorlar" Bu iddia bomba! Yalı Çapkını'nın Ferit ve Seyran'ı aşklarını bakın neden gizliyor
Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu sonrasında Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açarken, Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'le Urla tatilinde görüntülenmişti. Her geçen dün aşk iddialarının güçlendiği Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Demir, Saraçoğlu'na Urla'da evlilik teklifi etti ve ikili gizlice sözlendi. Peki bu gizem neden? İşte şaşkınlık yaratan iddianın detayları...
08.06.2023 07:31 - Son Güncelleme: 08.06.2023 07:31