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Haberler Magazin "Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sözlendi evleniyorlar" Bu iddia bomba! Yalı Çapkını'nın Ferit ve Seyran'ı aşklarını bakın neden gizliyor

"Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sözlendi evleniyorlar" Bu iddia bomba! Yalı Çapkını'nın Ferit ve Seyran'ı aşklarını bakın neden gizliyor

Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu sonrasında Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açarken, Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'le Urla tatilinde görüntülenmişti. Her geçen dün aşk iddialarının güçlendiği Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Demir, Saraçoğlu'na Urla'da evlilik teklifi etti ve ikili gizlice sözlendi. Peki bu gizem neden? İşte şaşkınlık yaratan iddianın detayları...

08.06.2023 07:31 - Son Güncelleme: 08.06.2023 07:31
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sözlendi evleniyorlar Bu iddia bomba! Yalı Çapkını’nın Ferit ve Seyran’ı aşklarını bakın neden gizliyor

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir evleniyor mu? İşte flaş iddianın tüm detayları...

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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sözlendi evleniyorlar Bu iddia bomba! Yalı Çapkını’nın Ferit ve Seyran’ı aşklarını bakın neden gizliyor

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu 4 yıllık ilişkilerini bitirme kararı almışlardı.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sözlendi evleniyorlar Bu iddia bomba! Yalı Çapkını’nın Ferit ve Seyran’ı aşklarını bakın neden gizliyor

İkili ayrıldıklarını ve dost kalacaklarını duyurmuştu.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sözlendi evleniyorlar Bu iddia bomba! Yalı Çapkını’nın Ferit ve Seyran’ı aşklarını bakın neden gizliyor

Ardından Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladı.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sözlendi evleniyorlar Bu iddia bomba! Yalı Çapkını’nın Ferit ve Seyran’ı aşklarını bakın neden gizliyor

Mert Ramazan Demir ile Saraçoğlu'nun, Urla tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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