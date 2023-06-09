Duyan inanamadı! 67’lik Nilüfer’in ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla 2 yıl aynı yastığa baş koymuş...

Sesi ve şarkılarıyla beğeni toplayan Nilüfer, verdiği son konserle gündeme geldi. 22 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan ve deprem felaketleri sebebiyle ertelenen konser için biletini iptal etmeyen seyircilerine teşekkür ederek konsere başlayan şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.