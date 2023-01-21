Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sevgili mi bomba iddia "Aşk başladı arkadaşlar resmen başladı" Mert Yazıcıoğlu duyunca sildi attı
Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişi. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre ikilinin dizi aşkı, gerçeğe dönüştü. İşte haberin detayları...
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bu aşk geçtiğimiz günlerde sona ermiş, Mert Yazıcıoğlu 'Normal bir ilişkiydi, yaşandı ve bitti' demişti. Bu sözlerden çok kısa bir süre sonra Afra Saraçoğlu, Yazıcıoğlu ile olan fotoğrafları kaldırıp, takipten çıkmıştı. Ancak önceki gün öyle bir iddia ortaya atıldı ki kafalar karıştı.
Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılarak rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Afra ve Mert resmen sevgili mi? Bomba iddia: "Aşk resmen başladı" Mert Yazıcıoğlu duyunca sildi attı
"MERT ROL ARKADAŞIM"
Hafsanur Sancaktutan da söz konusu iddialara "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" şeklinde yanıt vermişti.
Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti.