Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sevgili mi bomba iddia "Aşk başladı arkadaşlar resmen başladı" Mert Yazıcıoğlu duyunca sildi attı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bu aşk geçtiğimiz günlerde sona ermiş, Mert Yazıcıoğlu 'Normal bir ilişkiydi, yaşandı ve bitti' demişti. Bu sözlerden çok kısa bir süre sonra Afra Saraçoğlu, Yazıcıoğlu ile olan fotoğrafları kaldırıp, takipten çıkmıştı. Ancak önceki gün öyle bir iddia ortaya atıldı ki kafalar karıştı.