Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan bir garip açıklamalar: "Babam, Atatürk, Mevlana ve Hz. Meryem'le iletişimdeyim" Duyanlar inanamadı
2015 yılında hayatını gözlerine yuman usta şarkıcı ve söz yazarı Kayahan'ın vefatının ardından sular durulmak bilmiyor. Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar ile 2.eşi İpek Açar Kömürcü arasındaki gerilim her geçen gün artarak devam ederken, Beste Açar'dan akıllara zarar açıklamalar geldi. Açar, 2015 yılında hayatını kaybeden babası Kayahan, Atatürk, Mevlâna ve Hz. Meryem ile iletişime geçtiğini açıkladı. Öte yandan uzaylıların da kendisine mesajlar verdiğini iddia etti. İşte o açıklamalar...
"AKLINI KAÇIRMIŞ DİYENLER OLABİLİR"
Daha önce babasının kendisiyle iletişime geçerek eski eşi İpek Açar'ın soyadını kullanmasını istemediğini dile getiren Beste Açar, "Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın."
"Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk'le de onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar" diye konuştu.
"ATATÜRK'ÜN ENERJİSİ BİZİ AĞLATTI"
Açar, "Atatürk, Hz. Meryem ve Mevlânâ'dan ne mesajlar aldınız" sorusuna şu yanıtı verdi: "Aslında öyle bir konuşma yok. Onların enerji alanı zaten sizi şifalandırıyor. Biz bir sınıf olarak meditasyon ve enerji çalışmaları yapıyoruz. Atatürk'ün enerjisini de sınıf olarak deneyimledik. Hepimizin gözlerinden yaşlar aktı. Aslında ölmüyoruz, ölüm yok. Bizim ruhumuz sonsuz. Yeter ki iletişim kurmaya izin ver, gönüllü ol, kapat gözlerini hisset bu kadar."