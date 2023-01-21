Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan bir garip açıklamalar: "Babam, Atatürk, Mevlana ve Hz. Meryem'le iletişimdeyim" Duyanlar inanamadı

"Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk'le de onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar" diye konuştu.