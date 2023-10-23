Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sette birbirine girdi kavgayı yönetmenler güç bela ayırdı! Yalı Çapkını aşıkları göründüğü gibi değil

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Gözde çifti ilişkileriyle ilgili ser verip sır vermezken, bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in, Yalı Çapkını setinde kavga ettiği, kavgayı settekilerin zar zor ayırdığı iddiası bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında neler oluyor? Bugün ortaya atılan bir iddia bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları.
Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı.