45 yaşındaki Mine Tugay’dan kırmızı bikinili havuz pozu! En doğal haliyle sosyal medyada paylaştı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay, son yayınladığı pozla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kırmızı bikinisi ile havuzda verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. En doğal haliyle poz veren Tugay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...