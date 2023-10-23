45 yaşındaki Mine Tugay’dan kırmızı bikinili havuz pozu! En doğal haliyle sosyal medyada paylaştı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay, son yayınladığı pozla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kırmızı bikinisi ile havuzda verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. En doğal haliyle poz veren Tugay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
Medcezir dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mine Tugay, son olarak Yalı Çapkını'nda rol aldı.
Kariyeri ile dikkat çeken oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.