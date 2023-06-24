Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa yakalandı Demet Akalın'dan yorum gecikmedi "Yaaa...." Aşkları ifşalanan sevgililer...
Aylardır aşk iddiasıyla gündeme gelen Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki, sosyal medyada yer yerinden oynadı. Dizileri başladığı günden bu yana birbiriyle çok yakıştırılan, Afra Saraçoğlu'nun, Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmasından sonra devamlı aşk dedikoduların adları karışan Mert Ramazan Demir ve Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde Dalaman Havalimanı'nda görüntülenmişti. Attıkları her adım olay olan ikili bu kez denizde dudak dudağa görüntülendi.Olay yaratan görüntülere bir yorum da ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. İşte o görüntüler ve tüm detaylar...
24.06.2023 12:35 - Son Güncelleme: 24.06.2023 12:54
Son bir yılın en çok konuşulan ikililerinden olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor. Mert Ramazan Demir ile Saraçoğlu'nun, Urla tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Beril Pozam'ın paylaşımında ise el eleydi. Ama tüm bunların ardından ikilinin Yalı Çapkını sezon finali etkinliğindeki soğuk halleri olay olmuştu.