Vav TV İzle
Haberler Magazin Hande Erçel'in bikinili paylaşımı olay ki ne olay "Maşallah ama Hakan Sabancı görürse" İstenmeyen gelin ilan edilen Hande...

Hande Erçel'in bikinili paylaşımı olay ki ne olay "Maşallah ama Hakan Sabancı görürse" İstenmeyen gelin ilan edilen Hande...

Magazin dünyası aylardır Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftini konuşuyor... Defalarca inkar etmelerinin ardından aşkları havalimanında ortaya çıkan çiftin ilişkisine, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermediği iddia ediliyor. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi sallamaya devam ediyor. Erçel'in son olarak yaptığı bikinili paylaşım ortalığı kasıp kavurdu.

24.06.2023 10:57 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:57
Hande Erçel’in bikinili paylaşımı olay ki ne olay Maşallah ama Hakan Sabancı görürse İstenmeyen gelin ilan edilen Hande...

Magazin dünyasının bomba çifti Hande Erçel ile Hakan Sabancı attıkları her adımla olay yaratmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel’in bikinili paylaşımı olay ki ne olay Maşallah ama Hakan Sabancı görürse İstenmeyen gelin ilan edilen Hande...

Güzel oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ve ailesiyle arkadaşlarının bir düğününe katılmıştı geçtiğimiz günlerde.

Hande Erçel’in bikinili paylaşımı olay ki ne olay Maşallah ama Hakan Sabancı görürse İstenmeyen gelin ilan edilen Hande...

Hatta bu ilişkiye onay vermediği iddia edilen anne Arzu Sabancı da aynı düğündeydi. Ancak birlikte herhangi bir görüntüleri basına yansımamıştı çiftle.

Hande Erçel’in bikinili paylaşımı olay ki ne olay Maşallah ama Hakan Sabancı görürse İstenmeyen gelin ilan edilen Hande...

Geceden gelen bir görüntüdeyse, Erçel'in sevgilisine attığı bakışlar olay olmuştu.

Hande Erçel’in bikinili paylaşımı olay ki ne olay Maşallah ama Hakan Sabancı görürse İstenmeyen gelin ilan edilen Hande...

Asıl bomba detay ise Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in paylaşımında, Hakan Sabancı'nın da yer almasıydı.

SON DAKİKA