Hande Erçel'in bikinili paylaşımı olay ki ne olay "Maşallah ama Hakan Sabancı görürse" İstenmeyen gelin ilan edilen Hande...
Magazin dünyası aylardır Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftini konuşuyor... Defalarca inkar etmelerinin ardından aşkları havalimanında ortaya çıkan çiftin ilişkisine, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermediği iddia ediliyor. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi sallamaya devam ediyor. Erçel'in son olarak yaptığı bikinili paylaşım ortalığı kasıp kavurdu.
24.06.2023 10:57 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:57
Güzel oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ve ailesiyle arkadaşlarının bir düğününe katılmıştı geçtiğimiz günlerde.
Asıl bomba detay ise Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in paylaşımında, Hakan Sabancı'nın da yer almasıydı.