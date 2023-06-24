Cayrokopter kazasından kurtulan Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’tan haber var! Son halini paylaşan Melis’in sağlık durumu...

Muğla'da tatilde olan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup talihsiz kaza ile sarsılmıştı. Sütşurup'un içinde bulunduğu cayrokopter arıza yapınca zorlu inişe mecbur kaldı. Bu sırada da araç ağaçlara çarpıp sert bir iniş yaptı.