Cayrokopter kazasından kurtulan Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'tan haber var! Son halini paylaşan Melis'in sağlık durumu...
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal geçtiğimiz hafta eşi Melis Sütşurup'un geçirdiği kazayla gündeme gelmişti. Melis Sütşurup'un içinde bulunduğu cayrokopter düşmüş Sütşurup ölümlerden dönmüştü... Kazadan sağ salim kurtulan Melis Sütşurup'tan haber var. Tedavisinin ardından taburcu olan Melis Sütşurup'un son sağlık durumunun detayları haberimizde...
24.06.2023 12:58 - Son Güncelleme: 24.06.2023 12:58
Geçtiğimiz günlerde içinde cayropkopter düşen ve herkesi korkuyan Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'tan haber var.
Muğla'da tatilde olan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup talihsiz kaza ile sarsılmıştı. Sütşurup'un içinde bulunduğu cayrokopter arıza yapınca zorlu inişe mecbur kaldı. Bu sırada da araç ağaçlara çarpıp sert bir iniş yaptı.
Pilot Sinan Yılmaz ile ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal yaralanmıştı. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınmıştı.
SON HALİNİ PAYLAŞTI
Melis Sütşurup'un genel sağlık durumunun iyi olduğu görülürken kolundaki alçı dikkat çekti.