Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı... Bebek geliyor! "Biz aslında 3 kişiyiz" Mert Ramazan Demir cephesinden müjdeli haber
Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı... Bebek geliyor! Mert Ramazan Demir cephesinden müjdeli haber geldi. 2023 yaz tatili görüntüleri arasında şüphesiz en çok konuşulan iki isim Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'İn aşk tatili oldu. Her defasında aşk iddialarını yalanlayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, yakayı ele verdi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ilişkisi teknede belgelendi. Sosyal medya bu görüntüleri konuşurken Mert Ramazan Demir aldığı bebek haberiyle havalara uçtu.
29.06.2023 11:42 - Son Güncelleme: 29.06.2023 11:48
"BİZ ASLINDA 3 KİŞİYİZ"
Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı... Bebek geliyor! Mert Ramazan Demir cephesinden müjdeli haber geldi.
Tekne tatili ifşa oldu ihanet iddiası ayyuka çıktı. Yaşananların ardından gözler Mert Yazıcıoğlu'na çevrildi.