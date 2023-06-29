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Haberler Magazin Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı... Bebek geliyor! "Biz aslında 3 kişiyiz" Mert Ramazan Demir cephesinden müjdeli haber

Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı... Bebek geliyor! "Biz aslında 3 kişiyiz" Mert Ramazan Demir cephesinden müjdeli haber

Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı... Bebek geliyor! Mert Ramazan Demir cephesinden müjdeli haber geldi. 2023 yaz tatili görüntüleri arasında şüphesiz en çok konuşulan iki isim Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'İn aşk tatili oldu. Her defasında aşk iddialarını yalanlayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, yakayı ele verdi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ilişkisi teknede belgelendi. Sosyal medya bu görüntüleri konuşurken Mert Ramazan Demir aldığı bebek haberiyle havalara uçtu.

29.06.2023 11:42 - Son Güncelleme: 29.06.2023 11:48
Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı... Bebek geliyor! Biz aslında 3 kişiyiz Mert Ramazan Demir cephesinden müjdeli haber

"BİZ ASLINDA 3 KİŞİYİZ"

Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı... Bebek geliyor! Mert Ramazan Demir cephesinden müjdeli haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı... Bebek geliyor! Biz aslında 3 kişiyiz Mert Ramazan Demir cephesinden müjdeli haber

İHANET Mİ ETTİ İHANETE Mİ UĞRADI?

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir öpüşürken yakalandı, o görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı... Bebek geliyor! Biz aslında 3 kişiyiz Mert Ramazan Demir cephesinden müjdeli haber

Tekne tatili ifşa oldu ihanet iddiası ayyuka çıktı. Yaşananların ardından gözler Mert Yazıcıoğlu'na çevrildi.

Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı... Bebek geliyor! Biz aslında 3 kişiyiz Mert Ramazan Demir cephesinden müjdeli haber

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Afra Saraçoğlu annesinin yanında aldı soluğu.

Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı... Bebek geliyor! Biz aslında 3 kişiyiz Mert Ramazan Demir cephesinden müjdeli haber

Annesiyle fotoğrafını "Aşkım" notuyla paylaşan Afra Saraçoğlu tüm dikkatleri yine üzerine çekti.

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