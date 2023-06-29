YouTube'daki "Benim adım Cafer" repliğiyle çok konuşulmuştu! Yenimahalleli Cafer'in son haline bakın! Yıllar başka birine dönüştürmüş...

Türkiye'de sosyal medyanın yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı dönemlerinde fenomen olan Yenimahalleli Cafer, "Benim Adım Cafer" sözleriyle Türkiye'nin ilk fenomenlerinden biri haline gelmişti. O dönemde yaptığı videoyla büyük bir popülarite kazanan Cafer, "Benim Adım Cafer, boyum 1.10. Dayak yemeyi severim" repliğiyle hafızalarda yer etti. Ünlü fenomenin son hali herkesi şaşırttı.