YouTube'daki "Benim adım Cafer" repliğiyle çok konuşulmuştu! Yenimahalleli Cafer'in son haline bakın! Yıllar başka birine dönüştürmüş...
12 yıl önce sosyal medyada yayınladığı "Benim Adım Cafer" videosuyla Türkiye genelinde büyük bir çıkış yakalayan Yenimahalleli Cafer'in replikleri uzun bir süre boyunca herkesin dilinde dolaşmıştı. Ancak yıllar sonra Cafer yeniden gündeme oturdu. Son zamanlarda ortaya çıkan bilgilere göre sosyal medya fenomeni Cafer evlendi ve bir çocuğu olduğu ortaya çıktı.
29.06.2023 11:43 - Son Güncelleme: 29.06.2023 11:43
Türkiye'de sosyal medyanın yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı dönemlerinde fenomen olan Yenimahalleli Cafer, "Benim Adım Cafer" sözleriyle Türkiye'nin ilk fenomenlerinden biri haline gelmişti. O dönemde yaptığı videoyla büyük bir popülarite kazanan Cafer, "Benim Adım Cafer, boyum 1.10. Dayak yemeyi severim" repliğiyle hafızalarda yer etti. Ünlü fenomenin son hali herkesi şaşırttı.
Cafer'in 12 yıl önce paylaştığı videoda, "Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Ciguli'yi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Manap'ın Hasibe'nin Ahmet" gibi sözlerle dikkatleri üzerine çekmişti. O dönemde viral olan bu video, Cafer'i bir anda ülke genelinde tanınan bir isim haline getirmişti.