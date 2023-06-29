16’lık koca delikanlı oldu! Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun oğluna bakın! Annesi Feraye Tanyolaç ile ortalığı salladı
Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun annesi Hülya Avşar ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Kaya Çilingiroğlu, 2009 senesinde Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturdu. Feraye Tanyolaç ile 2014 yılında yollarını ayıran Çilingiroğlu'nun bu evlilikten Hüseyin Kaya adında bir evladı oldu. Ünlü ismin oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tanyolaç, 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Kaya ile pozunu yayınladı ve anne-oğul paylaşımı ortalığı salladı. İşte Feraye Tanyolaç ile Hüseyin Kaya'nın o pozu...
29.06.2023 12:11 - Son Güncelleme: 29.06.2023 12:11
1993'te flört etmeye başladığı Hülya Avşar ile 1997 yılında Paris'te dünyaevine giren Kaya Çilingiroğlu'nun bu evlilikten Zehra adında bir kızı oldu. 2005'te Avşar kızı ile boşanan Çilingiroğlu, 2009 senesinde Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturdu.
Feraye Tanyolaç ile 2014 yılında yollarını ayıran Çilingiroğlu'nun bu evlilikten Hüseyin Kaya adında bir evladı oldu.