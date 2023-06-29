16’lık koca delikanlı oldu! Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun oğluna bakın! Annesi Feraye Tanyolaç ile ortalığı salladı

1993'te flört etmeye başladığı Hülya Avşar ile 1997 yılında Paris'te dünyaevine giren Kaya Çilingiroğlu'nun bu evlilikten Zehra adında bir kızı oldu. 2005'te Avşar kızı ile boşanan Çilingiroğlu, 2009 senesinde Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturdu.