Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan gecelerde bomba görüntü! Sosyal medya yıkıldı: "Ayrılık acısı kalmamış"
Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan gecelerde bomba görüntü! Sosyal medya yıkıldı, "Ayrılık acısı kalmamış" yorumları havada uçuştu. 2018 yılından bu yana meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı dizideki arkadaşı Mert Ramazan Demir ile günlük hayatındaki samimi halleri magazin gündeminde 'ihanet mi var?' sorusunu da beraberinde getirmişti. Hatta bu yakınlık Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı da rahatsız etmiş ve iddiaya göre taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı. Ardından Mert Yazıcıoğlu'nun da rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası herkesi şaşkına çevirmişti. Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyla eğlendiği anların görüntüsü magazin gündemine bomba gibi düştü.
"AYRILIK ACISI KALMAMIŞ"
Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan gecelerde bomba görüntü! Sosyal medya yıkıldı, "Ayrılık acısı kalmamış" yorumları havada uçuştu.
Yalı Çapkını'nda başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e ait olduğu iddia edilen sarmaş dolaş görüntüler magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Afra Saraçoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık dört yıllık ilişkisini noktalamıştı.
Bu görüntüler bazı sosyal medya kulanıcıları tarafından Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir olarak gösterilirken bazıları ise kıyafetleri nedeniyle Afra olmadığı, yanındaki yapımcılar olduğu ileri sürüldü.
Yaşananların ardından Mert Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyla eğlendiği anlardan görüntü ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada, "Ayrılık acısı kalmamış" yorumlarına neden oldu.