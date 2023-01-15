Survivor Chaby bakın kim çıktı! İkiliyi görenler şaşkına döndü Güney Koreli Chaby Han meğer MasterChef Danilo Zanna ile...
Survivor Chaby bakın kim çıktı! Güney Koreli Chaby Han, MasterChef Danilo Zanna ile yıllar önce ekranda gördüğümüz o ismin ta kendisi... Survivor 2023 fenomenler kadrosunda yer alan Chaby Han'ın kim olduğu merak ediliyor. Ülkemizde yaşayan sekiz yabancı erkek Ömer Varol'un ardından Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı Elin Oğlu programıyla hafızalara kazınmıştı... Chaby Han da o isimlerden biri. İşte Survivor Chaby, eşi ve yıllar içindeki değişimi...
15.01.2023 17:13 - Son Güncelleme: 15.01.2023 17:36
Survivor Chaby bakın kim çıktı! İkiliyi görenler şaşkına döndü Güney Koreli Chaby Han meğer MasterChef Danilo Zanna ile yıllar önce karşımıza çıkmış...
Şimdilerde Survivor 2023 fenomenler takımında yer alan Chaby Han da Elin Oğlu programında yer alıyordu. Survivor'daki değişimiyle dikkat çeken Chaby'nin o isim olduğunu öğrenenler şaşırdı. Gelin programdaki isimleri hatırlayalım.
DANILO ZANNA
Programda İtalya'yı temsil ediyordu. Aşçı olan Danilo, Elin Oğlu programının dışında bir de yemek programı yapıyordu. O dönem Karadenizli Tuğbe Demirbilek ile evliydi. Çiftin bir de oğlu var. Enerjik tavırları ve esprileriyle öne çıkan Danilo sürekli kullandığı Abijim sıfatıyla hafızalara kazınmıştı.