Afra Saraçoğlu ile aynı odada kaldığı iddia edilmişti! Mert Ramazan Demir’den dikkat çeken sözler! “Bir gün bir yerde takıldık...”
Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi sona eren Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile uzun bir süre önce aşk dedikodusuna karıştı. Birlikte tatile çıkan ikilinin aynı odada kaldığı öne sürüldü. Çiftin tatilini yaptıkları paylaşım ele verirken gözler Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den gelecek açıklamaya çevrildi. İkilinin hayranları yapılacak açıklamayı merakla beklerken Mert Ramazan Demir'den dikkat çeken sözler geldi. İşte detaylar...
26.04.2023 16:08 - Son Güncelleme: 26.04.2023 16:17
Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer aldı.
Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile sevgili oldukları ileri sürüldü. Hatta Yazıcıoğlu ile Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir yüzünden ayrıldığı konuşuldu.
Ancak Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, net bir dille ihanet iddialarını yalanladı. Ancak Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir cephesinde sular bir türlü durulmadı.