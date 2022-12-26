Afra Saraçoğlu için kavga etmişlerdi...Kubilay Aka, Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu: "Doğru bulmuyorum..."

Kubilay Aka ise konuyla ilgili sessizliğini sonunda bozdu. Aka, "Genel olarak hiçbir meslektaşım hakkında kamera önünde konuşmayı doğru bulmadım, bulmuyorum da… O yüzden bu konu hakkında çok da fazla konuşacak bir şey de yok zaten… Ufacık bir şey… Mekân çıkışında olan bir şey… Alkollü bir mekân… Öyle bir detaya girilmesine gerek olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim… başka bir soru varsa onunla devam edelim" dedi.