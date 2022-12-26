Afra Saraçoğlu için kavga etmişlerdi...Kubilay Aka, Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu: "Doğru bulmuyorum..."
Afra Saraçoğlu için kavga etmişlerdi...Kubilay Aka, Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu. Aka'nın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile samimiyetinden rahatsız olduğu için üzerine yürüdüğü iddia edilen ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, olay geceyle ilgili geçtiğimiz günlerde "Olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu" demişti. Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'le ilgili ilk kez sessizliğini bozdu, bakın neler dedi.
"DOĞRU BULMUYORUM..."
Afra Saraçoğlu için kavga etmişlerdi...Kubilay Aka, Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu.
Kubilay Aka'nın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile samimi bir şekilde gördüğü Mert Ramazan Demir'e bağırdığı ve kavga çıkardığı iddia edildi.
GÖZ GÖZE BİLE GELMEDİM
"Olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim ve kavga etmedim. Göz göze bile gelmedim. Bizim Afra ile samimiyetimiz zaten yeni değil, çok eski arkadaşız. Mevzu saçma sapan bir yere gitti. Ufak tefek oyunlarla manipülasyona uğradı herkes, mevzu başımıza patladı."
Mert Ramazan Demir, "Kubilay Aka 'Ne yapıyorsun sen?' dedi mi?" sorusunu "Öyle bir şey oldu. Ama göz göze gelinme ve kavga yaşanmadı" diye yanıtladı.
Kubilay Aka ise konuyla ilgili sessizliğini sonunda bozdu. Aka, "Genel olarak hiçbir meslektaşım hakkında kamera önünde konuşmayı doğru bulmadım, bulmuyorum da… O yüzden bu konu hakkında çok da fazla konuşacak bir şey de yok zaten… Ufacık bir şey… Mekân çıkışında olan bir şey… Alkollü bir mekân… Öyle bir detaya girilmesine gerek olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim… başka bir soru varsa onunla devam edelim" dedi.