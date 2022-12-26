Sinan Akçıl ile Defne Samyeli sevgili mi? Bomba yakınlaşma olay görüntü! Aralarında 10 yaş fark var...
Sinan Akçıl ile Defne Samyeli sevgili mi? Bomba yakınlaşma olay görüntü! Aralarında 10 yaş fark var... Ünlü müzisyen Sinan Akçıl'ın, Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı salladı. En son adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli'nin yeni single çalışmaları sırasında Akçıl'la yakınlaştığı ileri sürüldü. Sinan Akçıl ise son olarak Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyordu. Defne Samyeli ile Sinan Akçıl'ın yaş farkı ise kısa sürede gündem oldu. Ardından Sinan Akçıl'ın Instagram hesabında ortaya çıkan Defne Samyeli, 'İddialar doğru mu acaba?' dedirtti.
26.12.2022 09:33 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:50
Sinan Akçıl ile Defne Samyeli sevgili mi? Bomba yakınlaşma olay görüntü! Aralarında 10 yaş fark var...
Haber spikerliğini bıraktıktan sonra müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen Defne Samyeli'nin sahnelerdeki başarısını güzel bir single çalışmasıyla taçlandırmak istiyordu.
"Şarkı fabrikatörü" Sinan Akçıl'ın kapısını çalan Samyeli, çalışmalar sırasında yakışıklı müzik adamının kalbini çalmayı başarmış.
Bir süredir aşk yaşayan çift, kimselere görünmemek için azami dikkat gösterdiği iddia edildi. Hürriyet2in iddiasına göre Sinan Akçıl, ocakta çıkacak yeni şarkısını da ilk olarak Defne Samyeli'ye dinletmiş.