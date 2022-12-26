Aleyna Tilki Bülent Ersoy'un sahnesine çıktı şarkı söyleyemeyince olanlar oldu! "Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim" demişti

"BİR SÜRE ŞARKI SÖYLEYEMEYECEĞİM"

"Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. .Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin"