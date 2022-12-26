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Haberler Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy'un sahnesine çıktı şarkı söyleyemeyince olanlar oldu! "Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim" demişti

Aleyna Tilki Bülent Ersoy'un sahnesine çıktı şarkı söyleyemeyince olanlar oldu! "Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim" demişti

Sosyal medyada verdiği cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde de ses tellerinin yırtıldığını bu yüzden bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyurmuştu. Sonrasında da ortaya atılan bir iddiaya göre ise Tilki'nin ses tellerinde bir sorun olmadığı, Yılbaşı gecesi için teklif alamadığından böyle bir açıklama yaptığı söylenmişti. Günler sonra Aleyna Tilki, Bülent Ersoy'un sahnesine çıktı. Bakın neler oldu.

26.12.2022 09:06 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:06
Aleyna Tilki Bülent Ersoy’un sahnesine çıktı şarkı söyleyemeyince olanlar oldu! Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim demişti

22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, hastalığını sosyal medya hesabından açıklamıştı geçtiğimiz günlerde.

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Aleyna Tilki Bülent Ersoy’un sahnesine çıktı şarkı söyleyemeyince olanlar oldu! Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim demişti

Tilki, ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Aleyna Tilki Bülent Ersoy’un sahnesine çıktı şarkı söyleyemeyince olanlar oldu! Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim demişti

"BİR SÜRE ŞARKI SÖYLEYEMEYECEĞİM"

"Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. .Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin"

Aleyna Tilki Bülent Ersoy’un sahnesine çıktı şarkı söyleyemeyince olanlar oldu! Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim demişti

SES TELLERİ DEĞİL TEKLİFSİZLİK

Tilki'nin bu açıklamasının üzerine bugün çok farklı bir iddia ortaya atılmıştı.

Aleyna Tilki Bülent Ersoy’un sahnesine çıktı şarkı söyleyemeyince olanlar oldu! Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim demişti

Habere göre; Yılbaşı için herhangi bir teklif alamayan Aleyna Tilki bu yüzden ses tellerinin yırtıldığını açıklamıştı.

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