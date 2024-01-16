Afra Saraçoğlu el yakıyor! Mert Ramazan Demir'le ilişkisi ve Yalı Çapkını derken ücretini katladı da katladı

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını "Sadece iş arkadaşıyız" sözleriyle duyurmuştu. Bu dedikoduların peşi sıra Saraçoğlu, her geçen gün şöhretine şöhret kattı. Haliyle ücreti, katlandı da katlandı.