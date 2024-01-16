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Afra Saraçoğlu el yakıyor! Mert Ramazan Demir'le ilişkisi ve Yalı Çapkını derken ücretini katladı da katladı

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını "Sadece iş arkadaşıyız" sözleriyle duyurmuştu. Bu dedikoduların peşi sıra Saraçoğlu, her geçen gün şöhretine şöhret kattı. Haliyle ücreti, katlandı da katlandı.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 14:33 Güncelleme 16 Ocak 2024, 14:33
Afra Saraçoğlu el yakıyor! Mert Ramazan Demir’le ilişkisi ve Yalı Çapkını derken ücretini katladı da katladı 1

Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

Afra Saraçoğlu el yakıyor! Mert Ramazan Demir’le ilişkisi ve Yalı Çapkını derken ücretini katladı da katladı 2

İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı.

Afra Saraçoğlu el yakıyor! Mert Ramazan Demir’le ilişkisi ve Yalı Çapkını derken ücretini katladı da katladı 3

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrıldıkları iddia edilmiş, çift konuyla ilgili hiçbir zaman net bir açıklama yapmamıştı. Hatta çiftin, sette çok büyük bir kavga ettikleri, yönetmenlerin güç bela ayırdıkları gelen iddialar arasındaydı.

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