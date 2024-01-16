8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la yollarını ayırmıştı! Ceyda Düvenci tek tek açıkladı "Hadi şimdi bunlar da bir dursun diyelim de..."

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçen Temmuz ayında sonlandıran Ceyda Düvenci, boşanma sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Ceyda Düvenci bu kez, zayıflama sırlarıyla gündemde. Geçtiğimiz yazdan bu yana sıkı bir diyet programı uygulayam Düvenci bir deri bir kemik kalırken, neler yaptığını da anlattı.
2023 yazına Bülent Şakrak'la olan 8 yıllık evliliğini bitirmesiyle damga vuran Ceyda Düvenci, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Ceyda Düvenci başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sıkça gündem oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim fit haliyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor.
Düvenci geçtiğimiz günlerde aşk itirafıyla adından söz ettirmiş, aşka kapılarının kapalı olmadığını şu sözlerle anlatmıştı:
"Aşk her zaman mümkün ama tekrar evlenmem bunlar çok büyük konuşulan meseleler bunlara girmeyeyim şimdi. Ben aşkı hayatımın içinde her yerden bulabilirim aşk benim için bütünsel bir duygu"