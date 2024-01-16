8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la yollarını ayırmıştı! Ceyda Düvenci tek tek açıkladı "Hadi şimdi bunlar da bir dursun diyelim de..."

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçen Temmuz ayında sonlandıran Ceyda Düvenci, boşanma sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Ceyda Düvenci bu kez, zayıflama sırlarıyla gündemde. Geçtiğimiz yazdan bu yana sıkı bir diyet programı uygulayam Düvenci bir deri bir kemik kalırken, neler yaptığını da anlattı.