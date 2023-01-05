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Haberler Magazin 50’lik Demet Akalın zevkle döşenmiş evinin her detayını paylaştı! Evin halini gören inanamadı! “Zavallıyı bir köle gibi kullanırlarmış...”

50’lik Demet Akalın zevkle döşenmiş evinin her detayını paylaştı! Evin halini gören inanamadı! “Zavallıyı bir köle gibi kullanırlarmış...”

Mankenlikle başladığı kariyerine şarkıcılıkla devam eden Demet Akalın, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. Özellikle Okan Kurt'la yaşadığı aşkla magazin manşetlerini sık sık süsleyen Akalın, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, zevkle döşenmiş evinin her detayını takipçileriyle paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Demet Akalın'ın evinin dağınıklığı dikkat çekti. Esra Balamir de paylaşıma kayıtsız kalmayınca Akalın, yakın arkadaşına tatlı bir sitemde bulundu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.01.2023 00:21 - Son Güncelleme: 05.01.2023 00:36
50’lik Demet Akalın zevkle döşenmiş evinin her detayını paylaştı! Evin halini gören inanamadı! “Zavallıyı bir köle gibi kullanırlarmış...”

Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başlayan Demet Akalın, belli bir süre oyunculuk yaptıktan sonra şarkıcılığa soyundu.

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50’lik Demet Akalın zevkle döşenmiş evinin her detayını paylaştı! Evin halini gören inanamadı! “Zavallıyı bir köle gibi kullanırlarmış...”

1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya süren Akalın, asıl çıkışı "Aşkın Açamadığı Kapı" şarkısıyla yaşadı.

50’lik Demet Akalın zevkle döşenmiş evinin her detayını paylaştı! Evin halini gören inanamadı! “Zavallıyı bir köle gibi kullanırlarmış...”

Mankenlikle başladığı kariyerine şarkıcılıkla devam eden Demet Akalın, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.

50’lik Demet Akalın zevkle döşenmiş evinin her detayını paylaştı! Evin halini gören inanamadı! “Zavallıyı bir köle gibi kullanırlarmış...”

Özellikle Okan Kurt'la yaşadığı aşkla magazin manşetlerini sık sık süsleyen Akalın, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

50’lik Demet Akalın zevkle döşenmiş evinin her detayını paylaştı! Evin halini gören inanamadı! “Zavallıyı bir köle gibi kullanırlarmış...”

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, zevkle döşenmiş evinin her detayını takipçileriyle paylaştı.

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