Afra Saraçoğlu 'aşkım' dedi paylaştı o detay olay! Meğer eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu takipteymiş! Mert Ramazan Demir'le dudak dudağa yakalanmıştı
Afra Saraçoğlu 'aşkım' dedi paylaştı o detay olay! Meğer eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu hala takipteymiş... Her fırsatta 'arkadaşım' dediği Mert Ramazan Demir'le dudak dudağa yakalanmıştı genç oyuncu.4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde ayrılan ve adı ihanet iddialarına karışan Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile çıktığı Göcek tatilinde yakayı ele verince gözler iyice Saraçoğlu'nun üzerine dikildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından soluğu annesinin yanında alan Afra Saraçoğlu'nun aşkım' notuyla paylaştığı o fotoğraf dikkat çekti. Afra Saraçoğlu'nun annesi ile Mert Yazıcıoğlu arasındaki bağlantı ise herkesi şoke etti.
27.06.2023 11:00 - Son Güncelleme: 27.06.2023 11:10
Afra Saraçoğlu 'aşkım' dedi paylaştı o detay olay! Meğer eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu takipteymiş! Mert Ramazan Demir'le dudak dudağa yakalanmıştı... Afra Saraçoğlu'ndan yeni gelen paylaşım üzerine ortaya çıkan Yazıcıoğlu detayı bomba...
Tekne tatili ifşa oldu ihanet iddiası ayyuka çıktı. Yaşananların ardından gözler Mert Yazıcıoğlu'na çevrildi.