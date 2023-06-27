1 yılda 28 kilo verip eridi şimdi de hamamda sere serpe uzanarak poz verdi! Çatır çatır kilo veren Elçin Afacan hamada olay oldu
Çoğumuz onu esas kızın yakın arkadaşını canlandırdığı rollerle hatırlıyoruz... Sevimli ve sempatik halleriyle herkesin sempatisini kazanan Elçin Afacan 28 kilo verdi ve kendisinden yepyeni bir Elçin yarattı. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren ve büyük bir değişim geçiren Elçin Afacan dikkat çeken paylaşımlarına sosyal medya hesabında devam ediyor. Afacan o paylaşımlara bir yenisini ekleyerek hamamda poz verdi. İşte detaylar...
27.06.2023 11:06 - Son Güncelleme: 27.06.2023 11:06
32 yaşındaki güzel oyuncunun şekeri ve gluteni hayatından çıkardığı ve egzersiz yaptığı haberi gündem olmuştu. Elçin Afacan bu şekilde bir yılda 28 kilo vermişti.