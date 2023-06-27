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1 yılda 28 kilo verip eridi şimdi de hamamda sere serpe uzanarak poz verdi! Çatır çatır kilo veren Elçin Afacan hamada olay oldu

Çoğumuz onu esas kızın yakın arkadaşını canlandırdığı rollerle hatırlıyoruz... Sevimli ve sempatik halleriyle herkesin sempatisini kazanan Elçin Afacan 28 kilo verdi ve kendisinden yepyeni bir Elçin yarattı. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren ve büyük bir değişim geçiren Elçin Afacan dikkat çeken paylaşımlarına sosyal medya hesabında devam ediyor. Afacan o paylaşımlara bir yenisini ekleyerek hamamda poz verdi. İşte detaylar...

27.06.2023 11:06 - Son Güncelleme: 27.06.2023 11:06
1 yılda 28 kilo verip eridi şimdi de hamamda sere serpe uzanarak poz verdi! Çatır çatır kilo veren Elçin Afacan hamada olay oldu

Türkiye onu rol aldığı dizilerdeki yan roller, sevimli halleriyle tanıdı. Ardından radikal bir karar aldı ve tam tanıma 28 kilo verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 yılda 28 kilo verip eridi şimdi de hamamda sere serpe uzanarak poz verdi! Çatır çatır kilo veren Elçin Afacan hamada olay oldu

32 yaşındaki güzel oyuncunun şekeri ve gluteni hayatından çıkardığı ve egzersiz yaptığı haberi gündem olmuştu. Elçin Afacan bu şekilde bir yılda 28 kilo vermişti.

1 yılda 28 kilo verip eridi şimdi de hamamda sere serpe uzanarak poz verdi! Çatır çatır kilo veren Elçin Afacan hamada olay oldu

Şimdilerde oyuncunun fotoğraflarına "Çok kilo vermişsin bunu nasıl yaptın", "Çok güzel olmuşsun", "Güzeldiniz.. Daha da güzel olmuşsunuz", "Bu ne güzellik" yorumları yapılıyor.

1 yılda 28 kilo verip eridi şimdi de hamamda sere serpe uzanarak poz verdi! Çatır çatır kilo veren Elçin Afacan hamada olay oldu

Verdiği kilolarla sık sık adında söz ettiren güzel oyuncu, bir işbirliği için hamamda ayna karşısına geçti.

1 yılda 28 kilo verip eridi şimdi de hamamda sere serpe uzanarak poz verdi! Çatır çatır kilo veren Elçin Afacan hamada olay oldu

İŞTE O KARELER

Hamamda mini elbisesiyle sere serpe uzanarak pozlar veren oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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