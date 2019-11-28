Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'nın eski sevgilisini görenler şaştı kaldı!

ATV ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova hakkında ve oyuncuları için araştırmalar devam ediyor. 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.