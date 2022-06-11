Hande Erçel ip askılı süper minisiyle gülücükler saçtı! Derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Hande sosyal medyayı salladı
Hande Erçel ip askılı süper minisiyle gülücükler saçtı! Son dönemlerde meslektaşı Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, ip askılı süper mini elbisesiyle verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında yayınladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Hande Erçel'e binlerce yorum ve beğeni gelirken oyuncu fit haliyle dikkat çekti. İşte derin göğüs dekoltesiyle boy gösteren Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
11.06.2022 01:47 - Son Güncelleme: 11.06.2022 01:47
Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Hande Erçel, ip askılı süper mini elbisesiyle verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Neşeli halleriyle dikkat çeken Hande Erçel'e binlerce yorum ve beğeni gelirken oyuncu fit haliyle dikkat çekti.