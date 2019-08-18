Adriana Lima'yı unutturan şarkıcı kim? İşte Metin Hara'nın gündeme bomba gibi düşen yeni aşkı!
Metin Hara, Adriana Lima ile ayrıldıktan 5 ay sonra, Lima'nın yeni sevgilisi hakkında, Youtube kanalından, "Biz Adriana Lima ile 5 ay önce ayrıldık. Bu ayrılığın sebebi benim annemin 12 cm'lk bir tümorü olmasaydı... Ben Amerika'da kalmadım, annemin hastalığı sebebi ile Türkiye'ye döndüm. Hatta şu anda da hastaneden dönüyoruz. Dediğim gibi biz 5 ay önce ayrıldık, birbirimize karşı bir sorumluluğumuz yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu. Ancak Hara, Adriana'yı çabuk unuttu. Metin Hara'nın verdiği seminerlerde tanıştığı şarkıcı Simge Sağın'la, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Metin Hara'nın yeni sevgilisi Simge Sağın ile arasındaki yakınlaşmanın detayları...
Adriana Lima'nın geçtiğimiz ay, Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntüleri ortaya çıktı. 5 ay önce Metin Hara'dan ayrılan Lima'nın bu kadar hızlı bir şekilde yeni aşka yelken açmasının üzerine gözler eski sevgili Metin Hara'ya çevrildi. Metin Hara, Adriana Lima ve yeni ilişkisi hakkında ilk kez açıklamada bulundu. İşte Metin Hara'nın Adriana Lima hakkında açıklaması...
METİN HARA ADRIANA LIMA'NIN YENİ AŞKINA NE TEPKİ VERDİ?
Youtube kanalında Adriana Lima ile ilgili açıklama yapan Metin Hara şu şekilde konuştu: "Biz Adriana Lima ile 5 ay önce ayrıldık. Bu ayrılığın sebebi benim annemin 12 cm'lk bir tümorü olmasaydı... Ben Amerika'da kalmadım, annemin hastalığı sebebi ile Türkiye'ye döndüm. Hatta şu anda da hastaneden dönüyoruz.
Dediğim gibi biz 5 ay önce ayrıldık, birbirimize karşı bir sorumluluğumuz yok."