Adriana Lima'yı unutturan şarkıcı kim? İşte Metin Hara'nın gündeme bomba gibi düşen yeni aşkı!

METİN HARA ADRIANA LIMA'NIN YENİ AŞKINA NE TEPKİ VERDİ?

Youtube kanalında Adriana Lima ile ilgili açıklama yapan Metin Hara şu şekilde konuştu: "Biz Adriana Lima ile 5 ay önce ayrıldık. Bu ayrılığın sebebi benim annemin 12 cm'lk bir tümorü olmasaydı... Ben Amerika'da kalmadım, annemin hastalığı sebebi ile Türkiye'ye döndüm. Hatta şu anda da hastaneden dönüyoruz.

Dediğim gibi biz 5 ay önce ayrıldık, birbirimize karşı bir sorumluluğumuz yok."