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Adriana Lima'yı unutturan şarkıcı kim? İşte Metin Hara'nın gündeme bomba gibi düşen yeni aşkı!

Metin Hara, Adriana Lima ile ayrıldıktan 5 ay sonra, Lima'nın yeni sevgilisi hakkında, Youtube kanalından, "Biz Adriana Lima ile 5 ay önce ayrıldık. Bu ayrılığın sebebi benim annemin 12 cm'lk bir tümorü olmasaydı... Ben Amerika'da kalmadım, annemin hastalığı sebebi ile Türkiye'ye döndüm. Hatta şu anda da hastaneden dönüyoruz. Dediğim gibi biz 5 ay önce ayrıldık, birbirimize karşı bir sorumluluğumuz yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu. Ancak Hara, Adriana'yı çabuk unuttu. Metin Hara'nın verdiği seminerlerde tanıştığı şarkıcı Simge Sağın'la, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Metin Hara'nın yeni sevgilisi Simge Sağın ile arasındaki yakınlaşmanın detayları...

18.08.2019 11:06 - Son Güncelleme: 18.08.2019 11:35
Adriana Lima'yı unutturan şarkıcı kim? İşte Metin Hara'nın gündeme bomba gibi düşen yeni aşkı!

Adriana Lima ile ayrılık nedeninin annesinin sağlık sorunları olduğunu açıklayan Metin Hara, Simge Sağın'la yeni bir aşka yelken açtı. İddiaya göre Metin Hara ile Simge Sağın, yaklaşık bir aydır sık sık görüşüyorlar. İşte detaylar...

Adriana Lima'yı unutturan şarkıcı kim? İşte Metin Hara'nın gündeme bomba gibi düşen yeni aşkı!

Adriana Lima'yla yaşadığı ilişkiyle adını tüm dünyaya duyuran Metin Hara'nın, aşk acısı kısa sürdü. Yazarın, seminerlerinde tanıştığı Simge Sağın'la, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bir aydır sık sık gözlerden uzak buluşan çiftin, birbirlerini tanıma aşamasında oldukları konuşuluyor.

Adriana Lima'yı unutturan şarkıcı kim? İşte Metin Hara'nın gündeme bomba gibi düşen yeni aşkı!

İkilinin, birlikteliklerini şimdilik sadece yakın çevrelerine söyledikleri öğrenildi. Dört yıl birlikte olduğu aranjör Ozan Bayraşa'dan ayrılan şarkıcı ve yazarın, dışarıda buluşmaktan çekindikleri de söyleniyor. Hara'nın Instagram'dan Simge'yi takip etmesi, şarkıcının ise etmemesi dikkat çekiyor.

Adriana Lima'yı unutturan şarkıcı kim? İşte Metin Hara'nın gündeme bomba gibi düşen yeni aşkı!

Adriana Lima'nın geçtiğimiz ay, Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntüleri ortaya çıktı. 5 ay önce Metin Hara'dan ayrılan Lima'nın bu kadar hızlı bir şekilde yeni aşka yelken açmasının üzerine gözler eski sevgili Metin Hara'ya çevrildi. Metin Hara, Adriana Lima ve yeni ilişkisi hakkında ilk kez açıklamada bulundu. İşte Metin Hara'nın Adriana Lima hakkında açıklaması...

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Adriana Lima'yı unutturan şarkıcı kim? İşte Metin Hara'nın gündeme bomba gibi düşen yeni aşkı!

METİN HARA ADRIANA LIMA'NIN YENİ AŞKINA NE TEPKİ VERDİ?

Youtube kanalında Adriana Lima ile ilgili açıklama yapan Metin Hara şu şekilde konuştu: "Biz Adriana Lima ile 5 ay önce ayrıldık. Bu ayrılığın sebebi benim annemin 12 cm'lk bir tümorü olmasaydı... Ben Amerika'da kalmadım, annemin hastalığı sebebi ile Türkiye'ye döndüm. Hatta şu anda da hastaneden dönüyoruz.

Dediğim gibi biz 5 ay önce ayrıldık, birbirimize karşı bir sorumluluğumuz yok."

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